Долар в обмінниках вже по 6 гривень 20 копійок

Долар в обмінниках вже продають по 6 гривень 20 копійок, передає ICTV. Банкіри прогнозують, що це не межа. Нацбанк також продовжує підвищувати офіційний курс. Якщо вчора він його встановив на позначці 5,09 гривні за долар, то сьогодні вже 5,15. Люди панікують через економічну кризу, тому традиційно запасаються іноземною валютою.

Експерти стверджують: до кінця року курс навряд чи впаде, а якщо Міжнародний валютний фонд не надасть Україні очікуваного кредиту, то вже у січні за долар можуть просити до 7 гривень.

Втім, Нацбанк традиційно демонструє спокій. Цього року НБУ витратив на інтервенції для підтримки стабільності української валюти майже 3 мільярди гривень. Нині у золотовалютних резервах залишається понад 34 мільярди доларів.