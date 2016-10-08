У Києві на вулиці, де розстрілювали активістів Майдану, вшанували пам'ять загиблих за Україну (фоторепортаж)

Напередодні свята Покрови й Дня захисника України у Києві, на вулиці Інститутській, біля Хреста на честь Небесної Сотні відбулася акція "Пам'яті всіх загиблих за незалежність України", передає ТСН.

Акція проходить вже втретє.

Читайте такожЕкс-беркутівець про розстріл Майдану: набої зі свинцевою картеччю привозили спеціальні машини

Серед організаторів молебню - родичі загиблих на Майдані, волонтери та бійці АТО.

Почесну варту несли кадети Київського Професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

Нагадаємо, 7 жовтня президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи - 21 листопада – у день початку Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.