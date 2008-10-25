Торги на фондових ринках США закрилися падінням індексів

Торги на американських фондових біржах 24 жовтня закрилися значним падінням основних індексів. Як повідомляє Bloomberg, індекс Dow Jones за підсумками дня втратив трохи більше 312,3 пункта (3,6 відсотка), високотехнологічний Nasdaq спустився на 51,88 пункта (3,2 відсотка), а індекс широкого ринку S&P 500 знизився на 31,35 пункта (3,5) відсотка.

Таким чином, констатує Лента.ру, індекси не змогли відіграти падіння, зафіксоване на початку торгової сесії 24 жовтня, коли Dow Jones за п`ять хвилин впав на 5,11 відсотка (до 8247 пунктів); S&P 500 - на 5,57 відсотка (до 858 пунктів), а Nasdaq - на 5,39 відсотка (до 1517 пунктів).