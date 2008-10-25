На Волині затримали контрабандиста з 1,5 млн. дол. та майже 60 тис. євро

Прикордонники затримали контрабандиста, який намагався вивезти близько 1,5 млн. дол. та майже 60 тис. євро.

Про це УНІАН повідомив працівник прес-служби Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України Віктор ВИРВА.

За його словами, "сьогодні вночі у пункті пропуску "Ягодин-авто" на Волині працівники прикордонної служби зупинили водія авто, у якого при огляді в салоні іномарки виявили приховані від митної служби та прикордонників 1 млн. 454 тис. дол. та майже 60 тис. євро".

При цьому В.ВИРВА уточнив, що наразі контрабандиста затримано, а матеріали передано правоохоронцям для подальшої перевірки та порушення кримінальної справи.