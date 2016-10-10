СБУ запобігла витоку до Росії таємної інформації у сфері оборони

Як повідомляється на сайті СБУ, затримання відбулося на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Бачівськ" (Сумщина).

На флеш-накопичувачі, що належав зловмиснику, правоохоронці виявили електронні копії документів стосовно діяльності однієї з військових частин, оборонні плани та списки учасників антитерористичної операції.

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Щодо цього факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

35-річний одесит (військова спеціальність "командир розвідки спецпідрозділу") до 2014 року проходив службу в Криму. Після окупації півострова він виїхав на материкову частину України, де продовжив службу.

У серпні офіцер був звільнений з армії та позбавлений військового звання за порушення військової дисципліни, зазначили в СБУ.