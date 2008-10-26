Семенюк: зараз продавати «Укртелеком» не варто

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вважає, що в даний час не можна вести мову про продаж ВАТ «Укртелеком» через зниження вартості його акцій.

Про це вона заявила в інтерв’ю радіо “Свобода”.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, за номіналом однієї акції у 25 копійок «Укртелеком» коштував 850 млн. доларів, і всі хотіли купити ці акції. Коли ж продали акції по 1,95 грн. – це вже було майже 4,7 млрд. доларів. На сьогодні рівень падіння акцій ВАТ нижчий навіть від номіналу, тому говорити про продаж «Укртелекому» неможливо.

В Україні, сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, є ще що продавати, крім Одеського припортового заводу та «Укртелекому». Це і два ювелірні заводи, і компанії, що займаються енергетикою. Всього у власності держави залишилось 20,3% майна.

За словами голови Фонду держмайна, 80% підприємств знаходиться у приватній власності – «у капіталістів». І ті з них, хто не буде забезпечувати людей роботою, зарплатою, або не виконуватиме умов договорів, можуть втратити цю власність, попередила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Вона також поскаржилася, що сьогодні дуже складно потрапити на будь-який телеканал чи радіо без грошей.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - національний оператор фіксованого зв`язку (більше 10 млн. абонентів), надає також послуги мобільного зв`язку (більше 16 тис. абонентів).

Дохід компанії в 2007 році становив більше 8 млрд. грн., чистий прибуток - 267 млн. грн., що порівняно з 2006 роком менше на 40%, а з 2005 роком - в 2 рази.