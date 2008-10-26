Дорога до місця Полтавської битви коштуватиме 12 млн. грн.

У будівництво нової дороги, яка вестиме до заповідника «Поле Полтавської битви», вкладуть 12 млн. грн., повідомили УНІАН в прес-службі міськвиконкому Полтави. За даними прес-служби, фінансування будівництва відбуватиметься за рахунок держсубвенції, виділеної на комплекс робіт зі створення пам`ятників Івану Мазепі та Карлу ХІІ, ремонту та реставрації історико-культурного заповідника „Поле Полтавської битви».

«Дорога, побудована в рамках святкування 300-річчя Полтавської битви, проляже вздовж дендрологічного парку. На будівництво дороги передбачено спрямувати 12 мільйонів гривень», – повідомили в прес-службі.

Замовником комплексу проектних робіт буде управління капітального будівництва Полтави.