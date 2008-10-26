Китайській економіці світова фінансова криза не страшна

Попри світову фінансову кризу, китайська економіка перебуває в доброму стані. Такою є думка глави Центрального банку КНР Чжоу Сяочуаня, який виступив сьогодні перед місцевими ЗМІ.

Глава ЦБ підкреслив, що в цілому фінансова система країни і банки в стабільному становищі, і економіка Китаю наразі справляється із зовнішньою несприятливою кон`юнктурою, передає Reuters.

За його словами, в країні немає кризи ліквідності. Утім, Центробанк розробляє програму допомоги банкам на випадок зміни ситуації.

У приклад китайську економіку поставив прем’єр Держради КНР Вень Цзябао на прес-конференції за підсумками 7-го саміту Азія-Європа, передає Сіньхуа.

Слід зробити серйозні уроки з нинішньої міжнародної фінансової кризи, найважливіший з яких - розумне регулювання відносин між фінансовими інноваціями і контролем, реальною і віртуальною економікою, заощадженнями і споживанням, сказав він. Необхідні фінансові інновації для обслуговування економіки, але ще необхідніший фінансовий контроль для забезпечення фінансової безпеки. Слід забезпечувати, за його словами, здоровий розвиток віртуальної економіки, щоб сприяти розвитку реальних секторів. Для забезпечення економічної стабільності необхідно зберігати нормальні, збалансовані і гармонійні відносини між заощадженнями і споживанням.