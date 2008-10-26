Тимошенко розповість, чому не треба підвищувати ціни на нафтопродукти
22:00, 26 жовтня 2008Суспільство
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... тим, хто міг би це зробити
27 жовтня о 12.00 в приміщенні Клубу Кабінету Міністрів (вул. Інститутська, 7) прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе засідання за круглим столом з представниками нафтовидобувних та нафтопереробних підприємств з питань недопущення необґрунтованого підвищення цін на нафтопродукти.
Про це повідомляє урядовий портал.
Акредитація представників ЗМІ на захід триває до 10.00 27 жовтня 2008 року за тел:
- 256-75-94;
- 256-75-81;
- 256-65-71;
- 8-063-238-82-28;
- 8-067-239-07-72;
- 8-067-468-46-62.
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