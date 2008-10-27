"Аерофлот" грошей не бере

ВАТ "Аерофлот - російські авіалінії" не приймає до оплати через сайт банківські карти всіх банків після хакерської атаки. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в прес-службі "Аерофлоту", вже кілька днів через хакерську атаку компанія не приймає всі банківські картки до оплати через сайт, фахівці займаються вирішенням проблеми, і протягом 1-2 днів купівля квитків за допомогою банківських карток через сайт буде доступною.

Водночас у компанії наголосили, що оплачувати банківськими картами придбання квитків на рейси "Аерофлоту" можна в усіх офісах продажів.

Раніше ряд ЗМІ повідомив, що "Аерофлот" ввів обмеження на продаж авіаквитків по кредитних картах, а при спробі замовити квиток через офіційний сайт компанії з`являється інформація, мовляв, забронювати квитки можна за умови якщо карта обслуговується в трьох зазначених в інформації банках.