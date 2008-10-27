Південна Корея продовжить захищати реальний сектор економіки від кризи

Уряд Південної Кореї вживе додаткових заходів для боротьбі з ефектами глобальної фінансової кризи. Президент країни Лі Мен Бак віддав уряду розпорядження продовжити скорочення податкового навантаження і збільшити бюджетні витрати для захисту реального сектора від впливу глобальної фінансової кризи. Про це повідомив офіційний представник президента Лі Дон Гван після надзвичайної наради голови держави з міністрами економічного блоку і представниками монетарних властей.

За інформацією учасників зустрічі, Лі Мен Бак виступив за подальше зниження ключової облікової ставки Банку Кореї, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Сіньхуа. Ставка РЕПО строком на 7 днів може бути знижена до 4,75% річних на позачерговому засіданні Банку Кореї 27 жовтня .

9 жовтня ц.р. корейський Центробанк знизив ключову ставку рефінансування на 0,25 процентного пункту - до 5%. 19 жовтня ц.р. уряд Південної Кореї оголосив про програму державних гарантій за зовнішніми позиками вітчизняних банків на суму до 100 млрд дол. Крім того, Банк Кореї повідомив, що надасть додаткову ліквідність фінансовим компаніям і банкам в еквіваленті 30 млрд дол. Тим часом ці заходів виявилося не достатньо для того, щоб заспокоїти фінансовий ринок країни. Основний зведений індекс південнокорейського фондового ринку KOSPI втратив за минулий тиждень 20%. Котирування південнокорейської вони на закритті торгів 24 жовтня наблизилися до найнижчих рівнів за останні десять років, а всього з початку 2008 р. валюта Південної Кореї впала щодо долара США майже на 35%.