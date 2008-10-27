Світу пропонують готуватися до пандемії пташиного грипу

Темпи поширення пташиного грипу в 2008 році помітно знизилися порівняно з 2006-2007 рр., але ймовірність пандемії все ще зберігається

Як передає РІА «Новости», такі висновки були зроблені учасниками міжнародної конференції з питань пташиного грипу, що завершилася в Єгипті.

"Цього року було зафіксовано менше випадків зараження людини вірусом H5N1, ніж у попередні два роки", - йдеться в підсумковому документі конференції.

На думку учасників форуму, це пояснюється зусиллями як окремих країн, які постраждали від "пташиного грипу", так і активними діями міжнародних організацій.

У той же час, на загальну думку фахівців, необхідно розвивати досягнутий успіх, аби запобігти загрозі глобального поширення вірусу.

"Держави світу мають бути готові до боротьби з пандемією", - сказано в документі.

Одним з головних чинників для успішної боротьби з вірусом, фахівці вважають відвертість, вільний обмін інформацією про вірус, нові розробки щодо його запобігання, а також випадки зараження як усередині окремих країн, так і на міжнародному рівні.

У конференції в Єгипті взяли участь 530 представників близько 124 країн, серед яких 52 міністри, а також делегації від 26 міжнародних і регіональних профільних організацій.

За даними ВООЗ, з 2003 року вірусом H5N1 було інфіковано 387 чоловік у 15 країнах світу, причому два з трьох випадків хвороби закінчувалися смертю. Більшість випадків інфікування відбувалися при прямому контакті з інфікованою птицею. Останнє повідомлення про загибель людей від пташиного грипу надійшло у ВООЗ 10 вересня цього року з Індонезії, де жертвами вірусу стали двоє чоловіків 38 і 20 років.

Загальна кількість країн, в яких уперше реєструється захворювання, людей продовжує зростати з восьми у 2005 році до 15 у 2008 році. Загальна ж кількість проявів хвороби у свійської, дикої птиці і людей скорочується.