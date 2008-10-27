Найбільший в Україні Запорізький автомобільний завод скорочує виробництво на 40%. У п`ятницю основний власник корпорації "Укравто", що володіє підприємством, Таріел Васадзе заявив, що компанія переглядає плани у зв`язку із зниженням продажів. На думку учасників ринку, фінансова криза призведе до того, що вже наступного року в країні буде продано на 10-20% менше автомобілів, ніж в поточному, пише Комерсант-Україна.

Зниження продажів на рідному ринку "Укравто" планує частково компенсувати за рахунок посилення позицій за кордоном. У п`ятницю компанія повідомила про підписання контрактів на постачання близько 40 тис. автомобілів Lanos до Росії і 14 тис. машинокомплектів для підприємства General Motors до Єгипту. "Ми маємо переорієнтовуватися на ринки, не схильні до серйозного спаду", - цитує віце-президента "Укравто" Олега Папашева прес-служба корпорації.