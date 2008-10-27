«Будда вибухнув від сорому» (призери кінофестивалю «Молодість»)

Гран-прі 38-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість» отримали два фільми «Будда вибухнув від сорому» режисера Хана МАХМАЛЬБАФА (Іран) та «Шультес» режисера Бакура БАКУРАДЗЕ (Росія).

Як повідомляється на офіційному сайті кінофестивалю, 26 жовтня у Національному палаці «Україна» відбулася урочиста церемонія закриття 38-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Приз за кращий повнометражний ігровий фільм та 2 тис. 500 дол. отримав фільм «Гадерсфілд» режисер Іван ЖИВКОВИЧ (Сербія).

Приз за кращий короткометражний ігровий фільм та субтитрування на 2 тис. 500 дол. отримав фільм «Рене» реж. Тобіас НОЕЛЬ (Швейцарія).

Приз за кращий студентський фільм та 2 тис. 500 дол. отримав фільм «Голешово» реж. Іліан МЄТЄВ (Болгарія/Велика Британія).

Дипломи журі отримали декілька студентських та короткометражних стрічок.

Приз імені Іва Монтана кращому молодому актору/актрисі та 1 тис. євро отримав Жольт АНГЕР за фільм «Слідчий» реж. Атіла ГІГОР (Угорщина)

Журі паралельного конкурсу «Панорама українського кіно 2007-2008» у складі Тамари ТРУБНІКОВОЇ (Україна) та Манани Сурадзе (ГРУЗІЯ) нагородили фільм «Крила метелика», реж. Олександр БАЛАГУРА.

Приз глядацьких симпатій отримав «Не клади слухавку» реж. Дем’єн РОССІНО (Франція)

Призом за внесок в розвиток українського кіно від Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», головою наглядової ради котрого є дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО, нагороджено художника-постановника та члена журі цьогорічного фестивалю Сергія ЯКУТОВИЧА.

В рамках 38-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» традиційно проходив Міжнародний кіноринок «Молодість», організований спільно з компанією Кінофорум України.

Для молодих кінематографістів низку майстер-класів провели відомі кінопрофесіонали в рамках проекту Київська майстерня талантів.

Вперше на фестивалі було презентовано ринок копродукцій Molodist FilmBoat Meeting – спільний проект «Молодості», Української кінофундації (UCF) та компанії Nemiroff, в рамках якого молоді кінематографісти з України та сусідніх країн отримали можливість представити свої кінопроекти до уваги найвпливовіших європейських продюсерів та фондів, які фінансують кіновиробництво.

Цьогорічний фестиваль проходив з 18 по 26 жовтня у Києві за підтримки HARES group та компанії Nemiroff. У рамках фестивалю було показано близько 300 фільмів з трьох конкурсних та більше двадцяти позаконкурсних програм.

У конкурсі студентських фільмів взяли участь 30 стрічок з 25 країн світу, у короткометражному конкурсі – 19 фільмів з 14 країн, а у повнометражному – 13 картин, які представляли 12 країн.