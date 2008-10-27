Вбивця із України у Росії... будував котеджі

Міліціонери Іркутська затримали громадянина України Віктора КАРАПКУ, який вісім років знаходився в міжнародному розшуку за підозрою у двох убивствах.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі ГУВС по Іркутській області.

"За даними правоохоронних органів України, 44-річний В.КАРАПКА заховався від правосуддя ще вісім років тому. Сторона звинувачення підозрює цю людину в убивстві двох чоловік, скоєному в серпні 2000 року в місті Первомайську Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними, що надійшли в ГУВС, В.КАРАПКА, підозрюючи своїх знайомих у крадіжці, разом зі спільниками влаштував самосуд. Вони силоміць привезли "підозрюваних" у гараж, де забили до смерті. Тіла вивезли в район села Новоолександрівка, де спалили і закопали.

"Залишатися на волі В.КАРАПЦІ вдавалося лише завдяки безпринципності оточуючих його людей. Деякі громадяни просто покривали втікача. Останнім місцем проживання українця стало селище Смоленщина Іркутського району, де він працював на будівництві котеджу", - зазначає прес-служба.

За інформацією ГУВС, В.КАРАПКА був заарештований і вміщений у слідчий ізолятор. Його подальша доля вирішуватиметься вже в рамках міжнародних правовідносин.

Прокуратура Іркутської області готує матеріали про його екстрадицію.