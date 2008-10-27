Помічника прокурора за пиятику звільнять разом з його шефом

Колегія Генеральної прокуратури України розглянула результати комплексної перевірки, призначеної генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ щодо виконання прокуратурою Подільського району м. Києва вимог Закону України «Про прокуратуру» та наказів Генерального прокурора у зв’язку з інцидентом, що стався 9 жовтня 2008 року з помічником прокурора цього району Ярославом СТРУЧКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, під час перевірки було виявлено суттєві недоліки у організації роботи з переважної більшості напрямків діяльності вказаної прокуратури. Тому колегія дійшла висновку, що прокурор Подільського району м. Києва за неналежне виконання службових обов’язків, відсутність вимогливості та контролю за роботою підлеглих заслуговує на звільнення із займаної посади. Водночас помічник прокурора Я.СТРУЧОК за негідну поведінку та скоєння ганебного вчинку, оприлюдненого у засобах масової інформації, має бути звільнений з органів прокуратури. Відповідне рішення про це буде прийнято після його одужання.

Як повідомляв УНІАН, помічник прокурора Подільського району столиці Я.СТРУЧОК був затриманий правоохоронцями у нетверезому стані та доставлений до райвідділу міліції.

У зв’язку із повідомленням на одному з центральних телеканалів про інцидент, що стався вночі 9 жовтня з помічником прокурора Я.СТРУЧКОМ, Генеральний прокурор України призначив комплексну перевірку прокуратури Подільського району.