На адмінкордоні з Кримом тимчасово закриють два пункти пропуску

Як повідомили у прес-службі ДФС у Херсонській області, це пов’язано із відключенням електроенергії на КПВВ «Чаплинка» та «Каланчак».

Зазначається, що електрику вимикатимуть лише за графіком та у зв’язку із проведенням планових ремонтних робіт на електромережах контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

Так, «Чаплинка» та «Каланчак» тимчасово не працюватимуть:

- з 09.00 год. 00 хв. 12.10.2016 року по 16 год. 30 хв. 12.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 13.10.2016 року по 16 год. 30 хв. 13.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 17.10.2016 року по 16 год. 30 хв. 17.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 16 год. 00 хв. 18.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 16 год. 30 хв. 18.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 19.10.2016 року по 16 год. 00 хв. 19.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 19.10.2016 року по 16 год. 30 хв. 19.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 20.10.2016 року по 16 год. 00 хв. 20.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 20.10.2016 року по 16 год. 30 хв. 20.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 21.10.2016 року по 16 год. 00 хв. 21.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 21.10.2016 року по 16 год. 30 хв. 21.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 24.10.2016 року по 16 год. 30 хв. 24.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 25.10.2016 року по 16 год. 30 хв. 25.10.2016 року;

- з 09.00 год. 00 хв. 26.10.2016 року по 16 год. 30 хв. 26.10.2016 року;

та КПВВ «Чаплинка» (додатково):

- з 09.00 год. 00 хв. 27.10.2016 року по 16 год. 00 хв. 27.10.2016 року.

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