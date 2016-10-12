На Полтавщині затримали викрадачів нафти в особливо великих розмірах (фото, відео)

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Одна з комерційних структур Полтавщини підписала угоду на постачання вуглеводнів з двома нафтопереробними заводами, що розташовані у Харківській і Дніпропетровській областях. Спритний директор фірми домовився з водіями, які перевозили державну нафту, відбирати частину сировини під час її транспортування. Нафта зливалася у резервуари, заздалегідь орендовані підприємцем на одній з промислових баз Полтави", - заявляють у спецслужбі.

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Зазначається, що щоразу водії зливали від 5 до 10 кубометрів вуглеводнів. У такий спосіб щомісячно зловмисники завдавали державі збитків від 1,5 до 2 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали злодіїв під час чергового перекачування сировини до прихованих ємностей з двох автоцистерн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання зловмисникам міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.