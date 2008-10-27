Прямі газові контракти виллються для України у дорогий газ?

Президент Російського газового товариства, заступник голови Держдуми Валерій ЯЗЄВ позитивно оцінює перехід України і Росії на прямі договори в постачаннях газу, проте даний крок може привести до підвищення ціни газу для України до рівня європейською.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ЯЗЄВ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Це чудово. Я розцінюю це як позитивний крок. Це дасть змогу уникнути різних пересудів», - заявив В.ЯЗЄВ.

За його словами, треба чітко розуміти, що в такому разі Україна перейде на економічно обгрунтовані європейські ціни, розраховані за формулою ціни для Німеччини, прив`язані до нафти.

«Скільки відніметься за транспортування від Баумгартена, стільки Україна в найближчі роки й платитиме», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи буде проведено коригування цін на газ з урахуванням падіння світових цін на нафту, депутат нагадав, що для більшості країн СНД ціна газу не прив`язана до ціни нафти і тому перерахунку не буде. «Останні 4 роки ми намагаємося, поки що повною мірою безуспішно, перевести відносини з країнами СНД та Балтії на економічно обумовлені ціни. Ціни для них ніяк не були пов`язані з ціною на нафту, вони просто були договірними з радянських часів», - заявив В.ЯЗЄВ.

Президент РГТ вважає, що сьогодні ціни на газ для України та Білорусі не відповідають європейським цінам. Нагадав, що в Європі ціна доходить до 500 євро за тисячу кубометрів, а споживачі платять до 1000 євро.

«Але там, де прив`язка (до ціни нафти – УНІАН) є і формула ціни обумовлена, то коригування ціни на газ буде», - пообіцяв він.

Прогнозуючи ціни на газ і нафту на найближче майбутнє, В.ЯЗЄВ заявив, що вони залежатимуть від світової кризи – «від її глибини, наскільки впаде попит на нафту і нафтопродукти» та інших чинників.