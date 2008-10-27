Нікопольський завод феросплавів зупиняє виробництво

ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» з 1 листопада зупинить виробництво через неможливість реалізації продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор підприємства Володимир КУЦИН заявив у своєму зверненні, оприлюдненому в ЗМІ Дніпропетровської області.

За словами В.КУЦИНА, НЗФ сьогодні не може реалізувати феросплави через відсутність попиту на ринку.

Гендиректор НЗФ уточнив, що у вересні підприємство виробило 35 тис. тонн феросплавів, половина з яких знаходиться на складі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2008 р. Нікопольський завод феросплавів збільшив виробництво феромарганцю майже на 29% - до 27,3 тис. тонн.

Дооподаткований прибуток ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» від звичної діяльності до оподаткування за підсумками першого півріччя 2008 року становив 247,1 млн. грн., що на 169,1 млн. грн., або більш ніж утричі більше за аналогічний показник за перші шість місяців минулого року.

Виручка від реалізації виробленої на НЗФ продукції за січень-червень 2008 року становила 4 млрд. 184,9 млн. грн., що на 2 млрд. 281 млн. грн., або більш ніж удвічі більше, ніж у першому півріччі 2007 року.

Усього на 1 липня 2008 року на Нікопольському заводі феросплавів було вироблено продукції на 4 млрд. 325,3 млн. грн., що на 2 млрд. 424 млн. грн. (більш ніж удвічі) більше, ніж за шість місяців 2007 року. При цьому рентабельність реалізованої підприємством продукції за січень-червень становила 6,7%, що на 0,6% менше від показників за перше півріччя 2007 року.

Кредиторська заборгованість НЗФ за звітний період становила 1 млрд. 665 млн. грн., збільшившись порівняно з січнем-червнем 2007 року на 1 млрд. 432 млн. грн., або більш ніж у 7 разів.

Дебіторська заборгованість НЗФ становила на 1 липня 2008 року 1 млрд. 713,6 млн. грн., що на 1 млрд. 47 млн. грн., або більш ніж у 2,5 разу перевищує аналогічний показник за перше півріччя 2007 року.

ВАТ “Нікопольський завод феросплавів” - найбільше в Україні підприємство з виробництву силікомарганцю і феромарганцю.

Основною продукцією НЗФ є марганцеві феросплави - силікомарганець і феромарганець, що виробляються на найбільших у світі феросплавних печах потужністю 23-75 мегавольтампер. Виробничі потужності заводу дозволяють випускати на рік понад 1,0 млн. тонн силікомарганцю, 250 тис. тонн феромарганцю високовуглецевого, понад 15 тис. тонн феромарганцю середньовуглецевого, до 60 тис. тонн флюсів різних марок, 50 тис. тонн електродної маси. Річний обсяг продажів становить у середньому 800 тис. тонн феросплавів.

За підсумками 2007 року НЗФ збільшив виробництво силікомарганцю на 22,3% - до 768,9 тис. тонн, феромарганцю - на 4,4%, до 272,2 тис. тонн, феросплавів на 16,5% - до 1 млн. 40,3 тис. тонн проти 2006 року.