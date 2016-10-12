У дніпровській лікарні ім. Мечникова величезні черги: люди здають кров для поранених військових (фото, відео)
14:35, 12 жовтня 2016Суспільство
3645 0
У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова люди вишикувались у черги, щоб здати кров для поранених бійців АТО.
У Дніпрі здають кров для бійців / facebook.com/evgeniy.terehov.583
"Знаєте друзі, де знають люди про війну!? Правильно, в Дніпрі! Це обласна лікарня ім. Мечникова. Люди почули, що потрібна кров, тому що дуже багато бійців поранених привезли за три останніх дні. Оце і є команда!", - пише на своїй сторінці у Facebook начальник управління з питань АТО у Дніпровській міській раді.
Читайте також"Спимо по кілька годин": військові розповіли про обстановку під Маріуполем і показали сліди обстрілів (відео)
У Дніпрі здають кров для бійців / facebook.com/evgeniy.terehov.583
Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня у лікарні Дніпра доставили 10 поранених під Маріуполем бійців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter