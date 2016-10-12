У дніпровській лікарні ім. Мечникова величезні черги: люди здають кров для поранених військових (фото, відео)

14:35, 12 жовтня 2016
Суспільство
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У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова люди вишикувались у черги, щоб здати кров для поранених бійців АТО.

У Дніпрі здають кров для бійців / facebook.com/evgeniy.terehov.583

"Знаєте друзі, де знають люди про війну!? Правильно, в Дніпрі! Це обласна лікарня ім. Мечникова. Люди почули, що потрібна кров, тому що дуже багато бійців поранених привезли за три останніх дні. Оце і є команда!", - пише на своїй сторінці у Facebook начальник управління з питань АТО у Дніпровській міській раді.

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facebook.com/evgeniy.terehov.583

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня у лікарні Дніпра доставили 10 поранених під Маріуполем бійців.

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