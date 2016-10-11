У лікарні Дніпра доставили 10 поранених під Маріуполем бійців

З ночі військових у важкому стані евакуювали із зони АТО на вертольотах. За словами медиків, їхньому життю ніщо не загрожує.

Водночас поранені бійці кажуть, що про перемир'я на передовій не йде й мови.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 жовтня, о 9 ранку на ділянці Водяне-Широкине стався масований обстріл українських позицій. За годину бойовики випустили близько 200 снарядів та мін з САУ, "Гвоздики", 120-мм і 82-мм, БМП, СПГ, гранатометів.