У МЗС прокоментували погрози піратів убити українських моряків

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що втручання стороннього чинника в переговорний процес щодо звільнення екіпажу судна «Фаїна» може завдати шкоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він зазначив, що переговорний процес проводиться за схемою, що вже апробована і усталена міжнародною практикою. Тобто переговори проводить або судновласник з піратами, або представник судновласника. Жодна інша сторона безпосередньої участі в переговорах з піратами не бере.

«Тому, за тих умов, якщо в переговорний процес є спроба втрутитися іншого чинника, який не наділений повноваженнями здійснення переговорів, то в цьому разі справі переговорного процесу і його успішного завершення може бути завдано шкоди», - наголосив В.КИРИЛИЧ.

Відповідаючи на запитання щодо сьогоднішньої заяви піратів, що в разі, якщо не буде передано викуп, членів екіпажу судна “Фаїна” буде вбито, В.КИРИЛИЧ зазначив, що такі заяви лунали вже неодноразово. За його словами, ця чергова заява спрямована на те, щоб активізувати процес передачі викупу.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно перебуває під спостереженням декількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. доларів викупу за моряків.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня перебувала у Кенії, де провела багато зустрічей з посадовцями цієї країни щодо звільнення екіпажу судна “Фаїна”.

26 жовтня керівництво одеської компанії «Тімекс тім», якій належить судно, заявило, що переговори про звільнення з піратського полону в Сомалі судна «Фаїна» поставлені під загрозу. За їх словами, йдеться про зусилля уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ, яка була в сусідній з Сомалі Кенії і йшла на “неузгоджені спроби почати свої власні переговори з піратами”.