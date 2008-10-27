Відбулося вшанування пам'яті на місці останього бою воїнів УПА 1959 р.

На Тернопільщині біля хутора Лози Підгаєцького району відбулися урочистості на місці останнього бою вояків Української повстанської армії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби облдержадміністрації Юрій ЗАРУЦЬКИЙ, біля меморіального знака, відкритого у 2007 року, священнослужителі відправили панахиду. А керівництво району та області, представники громадських організацій поклали квіти до пам’ятника.

За словами Ю.ЗАРУЦЬКОГО пам’ятний знак встановили в пам’ять про події, які відбулися 12 жовтня 1959 року. “За даними істориків, неподалік хутора відбувся бій останньої партизанської групи, яка складалася з трьох людей: члена Подільського окружного проводу ОУН Петра Пасічного, його дружини Марійки Пальчик та бойовика Олега Цетнарського. Того дня під час бою повстанці застрелили оперуповноваженого Бережанського райвідділу КДБ. Донині вважається, що це була остання жертва українських повстанців”, – каже Ю.ЗАРУЦЬКИЙ. За його словами, під час бою обидва бойовики загинули, а М.Пальчик намагалась застрелитись, однак вона вижила, після чого була засуджена до 15 років позбавлення волі. Жінка відсиділа у в’язниці увесь термін.