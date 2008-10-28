Авіакомпанія МАУ взимку збільшить кількість рейсів

Кількість рейсів авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» у зимовий період 2008/2009 становитиме 330 на тиждень, що на 14% більше порівняно з 290 рейсами в аналогічний період 2007/2008.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МАУ.

Як нагадують в компанії, 26 жовтня набув чинності зимовий розклад 2008/2009, яке діятиме по 28 березня 2009 року.

«За нашими прогнозами, зростання пасажиропотоку на рейсах МАУ в зимовому сезоні 2008/2009 становитиме в середньому 14%. Це достатньо позитивна тенденція – на фоні загальної фінансово-економічної кризи», - зазначає віце-президент МАУ з продажу і маркетингу Сергій ФОМЕНКО.

Зокрема, загальна кількість рейсів між Україною і Австрією досягне 65 на тиждень. Вперше у період зимової навігації в розкладі МАУ буде представлений рейс Київ-Мілан-Київ. Також у період з жовтня по березень МАУ зберігає щотижневі рейси з Львова до Рима і Неаполя (по неділях). Рейс Київ-Рим-Київ здійснюватиметься 5 разів на тиждень. Всього – спільно з партнерами - МАУ виконуватиме 21 рейс на тиждень між Україною і Італією. Кількість рейсів, що здійснюються МАУ спільно з партнерами, між Києвом і Амстердамом досягне 21 на тиждень (три рейси на день). Аналогічна кількість рейсів – 21 на тиждень, три на день – здійснюватиметься авіакомпанією між Києвом і Парижем. Кількість рейсів Київ – Лондон («Гетвік») – Київ збільшиться до 10 разів на тиждень, порівняно з 8-ма у торішню зимову навігацію. По середах, п`ятницях і неділях цей рейс виконуватиметься двічі на день. Рейс Київ-Брюссель-Київ виконуватиметься щодня, окрім вівторка і суботи. Кількість рейсів Київ-Дубаї-Київ зросте з 3 до 4 разів на тиждень: по вівторках, четвергах, п`ятницях і неділях.

Крім того, з введенням зимового розкладу істотно збільшиться кількість рейсів, які виконує МАУ всередині України спільно з партнерами. Рейс Київ-Сімферополь-Київ виконуватиметься тричі на день. Кількість рейсів Київ-Дніпропетровськ-Київ збільшиться до 24 на тиждень (чотири рази на день - по робочих днях, три рази на день - по суботах і неділях).

Також МАУ виконуватиме рейси з Києва до Івано-Франківська, Одеси, Луганська, Харкова і Ужгорода - по два рази на день. Збережеться щоденний (окрім суботи) рейс МАУ Київ-Львів. Внутрішні рейси виконуватимуться МАУ спільно з партнером – авіакомпанією «Дніпроавіа» - на літаках Embraer 145 і Boeing 737.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 р.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, компанія Aer Cap – 6% і Європейський банк реконструкції та розвитку - 9,9%.