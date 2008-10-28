Сурогатні гроші - одна з причин світової фінкризи

Спусковим гачком світової кризи стали похідні фінансові інструменти - сурогатні гроші, які глибоко проникли в усі пори фінансової системи, пише віце-президент Російського союзу промисловців і підприємців Ігор Юргенс в статті "Гроша масової поразки" в "Российской газете".

Йдеться про особливий вид цінних паперів - деривативи. Вони пов`язані із звичайними цінними паперами і, по суті, є віртуальними грошима. Сьогодні їх випущено стільки, що ніхто в світі не може точно порахувати, скільки таких сурогатів блукають планетою. Приблизно експерти оцінюють світовий ринок деривативів у 600 трильйонів доларів, пише Юргенс, при тому, що торік весь світовий валовий внутрішній продукт (вартість проведених товарів і послуг) був удесятеро менший - 58 трильйонів доларів. За прогнозами, в 2008 році ВВП країн Євросоюзу складе приблизно 19 трильйонів доларів, а США - більше 14 трильйонів доларів.

"Саме деривативи, пов`язані з американськими іпотечними облігаціями, здетонували нинішню світову фінансову кризу... Банки США дали громадянам іпотечні кредити, під них "випустили" похідні папери. І віртуальні гроші, які продавали і перепродували, пішли гуляти світом", - зазначається в статті.

"Існує ще безліч видів таких похідних цінних паперів. І ніхто не знає, де може виникнути нова проблема неплатежів і якої фінансової установи".