Яценюк: під час кризи не може йтися про прибутки

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК назвав чинники, важливі при вирішенні питань економічної кризи.

Про це голова Верховної Ради сказав під час засідання круглого столу на тему: «Пропоновані шляхи виходу з фінансової кризи».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що в часи економічної кризи не може йтися про прибутки.

За його словами, необхідно говорити і вирішувати такі «ключові речі» як: зайнятість населення, заробітна плата, «економічне життя як таке, а не економічне зростання», банківська стабільність, обмінний курс. А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «все інше, що сьогодні є, можна відкласти, як кажуть, на потім».

Голова Верховної Ради України повідомив, що з пакета законодавства, запропонованого Кабінетом міністрів України, були вилучені норми, які стосуються збільшення податків і зборів.

За його словами, у той час, «коли весь світ бореться з економічною кризою через зменшення податкового навантаження, у нас чомусь пропонують збільшити податкове навантаження».

А.ЯЦЕНЮК закликав учасників круглого столу взяти участь у розробці пакета законодавства щодо економічної стабільності. «Без вас нам сьогодні нереально будь-що провести у стінах парламенту», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у круглому столі беруть участь народні депутати України, провідні банкіри, фінансисти, представники Світового банку, МВФ, Європейської бізнес-асоціації, Експертної економічної ради при голові ВР.