У підприємців є свій рецепт безболісного подолання кризи

Голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Оксана ПРОДАН вважає, що головною економічною проблемою країни може стати масове безробіття.

Як повідомили УНІАН у Раді підприємців, на переконання О.ПРОДАН, всю державну антикризову політику потрібно проводити саме з огляду на цю потенційну загрозу.

«Існує два шляхи державної політики забезпечення зайнятості, - сказала О.ПРОДАН. – Перший – коли держава муситиме фінансувати зі своїх соціальних фондів мільйонну армію безробітних. Другий шлях є більш правильним та перспективним, коли держава стимулюватиме роботу підприємств, утримуючи їх на плаву. Адже поки підприємство працює, воно має змогу не тільки платити зарплатню, але й сплачувати до державної казни податки».

Зважаючи на те, що створення одного робочого місця коштує державі від 12 до 197 тис. грн., в залежності від галузі економіки, тільки максимальне збереження працевлаштування забезпечить ефективний розвиток економіки України після виходу із кризи, зазначила О.ПРОДАН.

«Для безболісного подолання кризи держава має боротися за кожне робоче місце і за кожного робітника. Звісно, для цього вона повинна мати необхідний інструментарій. Саме тому парламент має у найшвидші терміни проголосувати за антикризовий пакет законів, підготовлений урядом», - підсумувала О.ПРОДАН.

Як повідомлялося, Рада підприємців при Кабінеті міністрів створена постановою уряду від 13 лютого 2008 року. Її склад затверджено розпорядженням уряду від 11 червня із 68 представників об’єднань і асоціацій. Співголовою Ради є прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.