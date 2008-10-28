Вольво зіткнулися з Жигулями: троє загиблих

Вчора близько 15-ї години в Житомирській області на 39 км автодороги “Житомир-Чернівці” водій автомобіля "Вольво" з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-21144", що рухався в зустрічному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля "Вольво", а також пасажирка "Жигулів" від отриманих травм загинули на місці події.

Водій та пасажир автомобіля "ВАЗ" отримали тілесні ушкодження.