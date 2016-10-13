"Легкої прогулянки не буде": у ракетних військах розповіли, чим відбиватимуть можливе повномасштабне вторгнення

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, саме на артилерію припало понад 70% усіх вогневих завдань, які постали перед українськими військами в ході АТО.

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"У спадок від СРСР ми отримали достатньо вагомий потенціал. Це стосується як безпосередньо техніки та озброєння, так й боєприпасів до них. Звісно, за часи, які передували нинішній агресії, він із різних причин значною мірою був занедбаний. Але протягом останніх двох років нам вдалося достатньо суттєво його відновити і навіть певною мірою наростити", - цитує прес-служба відомства командувача ракетних військ і артилерії ЗС України генерал-майора В’ячеслава Горбильова.

За його словами, на сьогоднішній день ми за потреби зустрінемо ворога достатньо потужною зброєю та професійно підготовленим особовим складом, який вміє її ефективно застосовувати.

"Це стосується частин і підрозділів, озброєних потужними ракетними комплексами та артилерійськими системами, зокрема — 300-мм РСЗВ 9К58 «Смерч», 220-мм РСЗВ 9К57 «Ураган», ракетним комплексом «Точка-У», потужними артилерійськими системами калібру 203-мм,152-мм и 122-мм. Достатньо потужно виглядають також частини та підрозділи, які озброєнні 100-мм і меншого калібру артилерійськими системами. Наші протитанкові та мінометні підрозділи також мають серйозні аргументи для ворога", - наголосив він.

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Тим більше, за словами Горбильова, переважна більшість наших фахівців отримали досвід реального бойового застосування частин та підрозділів РВ і А, озброєних різноманітними системами в ході АТО.

"Тож я не думаю, що в разі широкомасштабної агресії ворог може сподіватися на «легку прогулянку». Нам є чим його зустріти", - додав командувач ракетних військ..

Разом з тим, як зазначив Горбильов, завдяки ініціативі наших фахівців, підтримці з боку держави та волонтерів Україні вдалося майже повністю відновити парк засобів радіотехнічної розвідки. А окремі зразки техніки артилерійської розвідки, як, наприклад, ОЗК-7 (звукометричний комплекс), СНАР-10 (комплекс артилерійської розвідки) - майже повністю відновлено. Також 4 комплекси «Радіо-Теодоліт» уже функціонують у військах і ще 4 готові до відправлення.

"Автоматизовані апаратно-програмні системи управління типу АРТОС, «Кропива», СУВА, МАРС завдяки спільному рішенню НГШ та Міністра оборони України також уже в роботі (практично — до 70% органів управління РВ і А вже використовують їх)", - додав командувач.

За його словами, також наразі активно налагоджується процес підготовки фахівців з бойового застосування безпілотників.