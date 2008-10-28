Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує націоналізувати один з найбільших банків країни - «Промінвестбанк» (ПІБ).

Про це йдеться в зареєстрованому сьогодні, 28 жовтня, у Верховній Раді законопроекті "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Президент пропонує передбачити в бюджеті-2008 1 млрд. грн. на збільшення статутного капіталу державного «Укрексімбанку» з метою придбання ним акцій ЗАТ «Промінвестбанк».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 7 жовтня запровадив тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначено заступника голови НБУ Володимира КРОТЮКА.

Раніше, 30 вересня, Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн.

Причиною погіршення фінансового стану ПІБ стало дострокове відкликання вкладів населення, що зумовило ускладнення під час проведення платежів.

Ідею націоналізації ПІБ підтримують Рада Національного банку України, голова Верховної Ради, член Ради НБУ Арсеній ЯЦЕНЮК і президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО.