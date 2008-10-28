Зарплати у фінансовій сфері падають найбільше - дані Держкомстату

У вересні рівень середньої зарплати в Україні порівняно із серпнем виріс на 2% - до 1916 грн. на місяць, проте в деяких сферах економічної діяльності рівень середньої зарплати у вересні знизився на 0,6-9%.

Такі дані містяться в таблицях, розміщених на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, у гривневому обчисленні найпомітніших втрат зазнали працівники фінансової сфери. У вересні розмір середньої зарплати фінансистів, порівняно із серпнем, знизився на 320 грн. (на 8%) і становив 3632 грн. на місяць. Фактично у вересні рівень середньої зарплати в цій сфері повернувся до показників початку поточного року. Так, у січні у фінансовій сфері рівень середньої зарплати становив 3373 грн. на місяць, найбільший показник цього року було зафіксовано в липні - 4069 грн.

У вересні, порівняно із серпнем, рівень середньої зарплати також знизився в сільському і мисливському господарстві - до 1155 грн. (зниження на 119 грн. або 9%); в авіатранспортній діяльності - до 4009 грн. (на 295 грн. або 7%); у державному управлінні - до 2590 грн. (на 175 грн. або 6%); у діяльності водного транспорту - до 1950 грн. (на 86 грн. або 4%); у будівництві - до 2054 грн. (на 14 грн. або 0,6%).

У промисловості рівень середньої зарплати у вересні становив 2186 грн., що на 29 грн. більше, аніж у серпні, проте в низці галузей промисловості зафіксовано зниження зарплати. У гривневому вираженні зафіксоване зниження зарплати працівників, зайнятих у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки, - до 2868 грн. (зниження на 89 грн.); виробництві неметалевої мінеральної продукції (будматеріалів) – до 1958 (на 76 грн.); у металургії – до 2587 грн. (на 34 грн.); у виробництві харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів – до 1733 грн. (на 17 грн.); у видобуванні паливно-енергетичних корисних копалин – до 3135 грн. (на 11 грн.).

Водночас у вересні, порівняно із серпнем, було помітне зростання середньої зарплати в освітній сфері - до 1515 грн. (на 254 грн.); у сфері досліджень і розробок (операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання послуг підприємцям) – до 2540 грн. (на 240 грн.); у сфері діяльності наземного транспорту – до 2327 грн. (на 176 грн.).