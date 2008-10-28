На Дніпроспецсталі зупинено п'ять печей з восьми

На ВАТ "Дніпроспецсталь" на сьогодні не працюють 5 печей з 8. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр СТАРУХ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "на сьогоднішній день на підприємстві з трьох печей першого цеху працює одна, з двох печей другого цеху - жодної, з трьох печей третього цеху - дві".

За словами О.СТАРУХА, згідно з оперативними даними, падіння об`ємів виробництва ДСС в жовтні складе 10,2%, знизившись в діючих цінах з 344015,9 тис. грн. (показник виробництва товарної продукції у вересні 2008 р.) до 309587 тис. грн.

Результат, констатував губернатор, "до кінця року без оплати 15 днів для співробітників підприємства".

Довідка УНІАН. ВАТ "Дніпроспецсталь" - єдиний в Україні виробник сортового прокату і поковки зі спеціальних марок сталі: неіржавіючих, інструментальних, підшипникових, а також жаротривких сплавів на основі нікелю.