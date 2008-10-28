Єврокомісія дасть ще 100 млн. євро на боротьбу з “синім язиком”

Європейська комісія надасть в 2009 році додатково 100 млн. євро країнам-членам для боротьби з вірусом “синього язика”.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення було схвалено сьогодні.

Гроші виділятимуться за механізмом спільного фінансування вакцинації проти вірусу “синього язика”.

Таким чином, внісши пропозицію до бюджету наступного року, Єврокомісія планує збільшити загальні витрати на вакцинацію проти цієї хвороби в 2009 році до 160 млн. євро.

Загальні витрати на вакцинацію з бюджету ЄС в 2008-2009 році перевищать 300 млн. євро.

“Масивні вакцинації стримають хворобу та зменшать її розповсюдження”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ.

Лист з пропозиціями Єврокомісії відправлено до Європарламенту та Ради ЄС для розгляду перед схваленням бюджету ЄС на 2009 рік у другому читанні.

За даними Єврокомісії, цих грошей вистачить на покриття 50% витрат на вакцинацію.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня на засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС делегації Бельгії, Іспанії, Люксембургу та Нідерландів виступили з пропозицію зберегти фінансування вакцинації проти вірусу “синього язика” на рівні 2008 року, і були підтримані делегаціями Німеччини, Австрії, Болгарії, Чехії, Фінляндії, Ірландії, Італії, Угорщини, Литви, Латвії, Мальти, Польщі, Португалії, Румунії та Словаччини.

В 2008 році з бюджету ЄС стовідсотково покривалася вартість вакцини та на 50% - видатки з проведення вакцинації.

Єврокомісія повідомила, що в 2008 році вакцинація проводилася як терміновий захід, а тому її можливо було профінансувати стовідсотково за рахунок бюджету ЄС, що ж стосується подальших років, то відповідно до законодавства ЄС, вакцинація може проводитися лише за умови 50%-го фінансування.

На сьогодні проектом бюджету на 2009 рік передбачено витрати на всі види вакцинації тварин 225 млн. євро.

В 2008 році видатки лише на вакцинацію проти вірусу “синього язика” становили 136 млн. євро.

*** Вірус “синього язика” передається комахами і вражує домашніх та диких жуйних тварин. Вірус найчастіше реєструвався у країнах Південної Європи, однак у 2006 і 2007 роках почав з’являтися у Центрально-Північній Європі.