Будівельні підприємства в Донецьку звільнять кожного п'ятого

У Донецьку комерційні будівельні підприємства мають намір скоротити свої кадри на 20%. Про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами мера, «наші будівельні комерційні підприємства готують пропозиції по скороченню кадрів на 20%». Він додав, що дані наміри викликані «відсутністю кредитування з боку українських банків».

«Це те, що я маю в своєму розпорядженні – пропозиції про наміри, а про конкретні факти поки даних у мене немає», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.