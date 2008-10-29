Будівельні підприємства в Донецьку звільнять кожного п'ятого
04:37, 29 жовтня 2008Суспільство
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Але конкретних даних ще немає
|Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, за словами мера, «наші будівельні комерційні підприємства готують пропозиції по скороченню кадрів на 20%». Він додав, що дані наміри викликані «відсутністю кредитування з боку українських банків».
«Це те, що я маю в своєму розпорядженні – пропозиції про наміри, а про конкретні факти поки даних у мене немає», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.
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