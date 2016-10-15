У Львові відкрили пам'ятну дошку загиблому в зоні АТО оперному співаку Василю Сліпаку
У Львові сьогодні на фасаді середньої школи №46 відкрили пам'ятну дошку оперному співаку Василю Сліпаку, який закінчив цей навчальний заклад у 1991 році, а 29 червня 2016 загинув від кулі снайпера у зоні АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, вшанувати героя зібралося майже три сотні львів‘ян, бойові побратими і шанувальники його таланту.
Василь Сліпак народився 20 грудня 1974 року у Львові. Співав у Львівській хоровій капелі «Дударик». Закінчив Львівську музичну академію ім. Миколи Лисенка. У 1996 році переїхав до Франції та став солістом Паризької опери.
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У 2014 році він повернувся в Україну і був активним учасником подій на Майдані. З початком війни на Донбасі зайнявся волонтерством. Згодом пішов воювати добровольцем в складі 7 батальйону ДУК «Правий сектор» під позивним «Міф».
29 червня 2016 року він загинув від кулі снайпера поблизу Дебальцевого Донецької області.