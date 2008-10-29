Україна на порозі важливих реформ у галузі права

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК впевнений, що Україна підійшла впритул до здійснення важливих юстиціарних реформ - у сфері судоустрою, кримінальної юстиції, протидії корупції, адвокатури та інших.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це він заявив у ході зустрічі з новопризначеним директором Регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Молдові і Білорусії Дженіною ЯРУЗЕЛЬСЬКИ.

За словами міністра юстиції, найближчим часом очікується реалізація низки проектів в юстиціарній сфері, внаслідок чого «суспільство отримає багато нових правових інструментів, які допоможуть завершити перехід України до сталого демократичного розвитку».

«Україна здатна і зобов‘язана зробити вагомі кроки у напрямку правових реформ. Щойно політична ситуація стабілізується, Україна стане на порозі ухвалення важливих рішень у сфері юстиції», - наголосив міністр юстиції.

Зокрема, за словами М.ОНІЩУКА, найближчими днями планується презентація нового Кримінально-процесуального кодексу, який має кардинально реформувати сферу досудового слідства в Україні та вдосконалити процесуальні процедури відповідно до загальновизнаних демократичних стандартів. Кодекс буде внесено на розгляд Верховної Ради як законодавча ініціатива Президента України.

Також найближчим часом планується засідання Ради національної безпеки та оборони, у ході якого має бути проаналізовано стан справ у сфері запобігання та протидії корупції. За словами міністра юстиції, на сьогодні в Україні досягнуто політичного порозуміння щодо необхідності імплементації низки міжнародних конвенцій у цій сфері - відповідні законопроекти будуть підготовлені профільним парламентським комітетом і найближчим часом винесені на розгляд Верховної Ради. З прийняттям вказаних законів в Україні будуть створені передумови для системної протидії та запобіганню корупції, сказав М.ОНІЩУК.

Процес ухвалення низки законопроектів у сфері реформування судоустрою, які тривалий час знаходяться на розгляді українського парламенту, М.ОНІЩУК назвав «складним». Водночас міністр висловив припущення, що нинішня політична ситуація, яка зробила судову систему заручником політичних устремлінь, матиме позитивні наслідки щодо перспектив ухвалення вказаних законопроектів, оскільки «в політикумі визріло розуміння необхідності існування незалежної, неупередженої та справедливої судової системи».