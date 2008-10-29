Нацбанк знову "впустив" курс гривні до долара

Національний банк знизив офіційний курс гривні ще на 15 копійок - до 5,50 гривні за долар.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений НБУ на 29 жовтня 2008 року:

100 USD США – 550.0000 (на 28 жовтня - 535.0000),

100 EUR – 688.9300 (на 28 жовтня - 666.6100),

10 RUR – 2.0145 (на 28 жовтня - 1.9561).

Раніше повідомлялося, що торги на міжбанківському валютному ринку завершилися вчора в діапазоні 6,15-6,35 гривні за долар. Національний банк України виходив на міжбанківський валютний ринок з пропозицією продажу валют по 5,5 гривні за долар.