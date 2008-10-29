З України втік один з найбільших інвесторів Європи

В українському ринку нерухомості розчарувався ще один західний інвестор. Як пише Коммерсант-Україна, найбільший в Європі девелопер і оператор торгових центрів німецька ECE Projektmanagement відклала плани щодо розвитку проектів в Україні і звільнила практично весь персонал свого підрозділу "ECE-Україна". Компанія, що обіцяла інвестувати до України близько 300-400 млн. євро, пояснює це побоюваннями вкладати кошти в країну з несприятливим інвестиційним кліматом.

Раніше з цієї ж причини проекти заморозила австрійська Sparkassen Immobilien, що входить в Erste Group, зауважує видання.

Про масове звільнення співробітників українського офісу ECE Projektmanagement повідомили в кількох консалтингових компаніях. У "ECE-Україна" цю інформацію підтвердили, але деталі уточнювати відмовилися. Прес-секретар материнської компанії Роберт Хегелен сказав, що "ECE-Україна" ліквідована не буде, але компанія заморожує всі переговори за українськими проектами і звільняє штат (близько 30-40 чоловік). Офіс буде закритий в грудні, при цьому в Україні залишаться два-три співробітники ECE, які стежитимуть за ситуацією на ринку.

Einkaufs-Center-Entwicklung Projektmanagement GmbH&Co. KG була заснована в 1965 році в Німеччині Вернером Отто. Є найбільшою девелоперскою компанією повного циклу в Європі, в її управлінні - 97 торгових центрів загальною площею 3 млн. кв. м, ще 25 – на стадії будівництва. Керує 54 офісними об`єктами площею 1,02 млн. кв. м, ще 25 будуються. Річний оборот торгових центрів – 12 млрд євро.

Компанія зайшла до України наприкінці 2006 року. Планувалося, що в найближчі п`ять років вона побудує близько п`яти торгових центрів формату shopping mall площею 50-80 тис. кв. м у великих містах України. Для реалізації проектів в Україні, а також в Росії глава ECE Олександр Отто і члени його сім`ї зареєстрували приватний інвестиційний фонд обсягом більше 1 млрд євро (з них на Україну планувалося витратити трохи менше половини).

Проте за весь час ECE не придбала жодного проекту. "У них були достатньо жорсткі вимоги до земельних ділянок: вони мали були бути недорогими, з хорошим розташуванням і лише з правом власності. Але знайти подібну ділянку в Україні складно – практично всі вони орендуються, або їхня ціна завищена. Це не влаштовувало компанію", - розповів на правах анонімності топ-менеджер однієї з консалтингових компаній. За його словами, перший рік ECE намагалася самостійно знайти ділянки, після чого зайнялася пошуком партнера для створення СП, що також не принесло результату. Тепер, в умовах кризи, було ухвалено рішення, що на українському ринку компанії залишатися недоцільно.