У Києві автозлодії скалічили співробітника «Беркута»

Серйозними травмами обернулася спроба бійця "Беркут" знешкодити банду автозлодіїв.

Патруль з двох співробітників спец підрозділу, які прибули на виклик, спробував затримати трьох злодіїв, які посеред ночі забралися до авто, припаркованого на стоянці біля одного з крупних супермаркетів в Дарницькому районі Києва.

Побачивши людей у формі, злодії одразу залишили розкриту машину і поспішили до своєї "Ауді". У цей момент спецназівець наздогнав одного з лиходіїв і скрутив його. Другий беркутівець на службовому авто кинувся в гонитву за іншими. На найближчому повороті "Ауді" застрягло в невеликому заторі, там міліціонер і наздогнав бандитів. "Ледве беркутівець почав відкривати двері, як іномарка з бандитами різко рвонула з місця, наїхавши на нього. 22-річний міліціонер отримав важкі травми. Зараз він у лікарні. Злодії встигли сховатися, зараз знаходяться в розшуку", — розповів "Сєгодня" начальник прес-служби столичної міліції Володимир Поліщук.