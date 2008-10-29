У Балоги прогнозують, що наступного року ВВП буде мінус 2%

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК прогнозує, що наступного року обсяг ВВП складе мінус 2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам, коментуючи президентський антикризовий законопроект, який має прийняти Верховна Рада.

О.ШЛАПАК зазначив, що під час підготовки урядом проекту державного бюджету на 2009 рік прогнозувалася інша економічна ситуація, зокрема, прогноз рівня ВВП становив 6% зростання. Також уряд розраховував на істотне збільшення інвестицій. Саме на цій «оптимістичній» базі були підготовлені «оптимістичні» макропоказники і в проект було закладено істотне збільшення соціальних виплат, сказав О.ШЛАПАК.

Зокрема планувалося, що з 1 січня 2009 року почне реалізовуватися норма про те, що мінімальна зарплата дорівнює прожитковому мінімуму, нагадав О.ШЛАПАК.

«Сьогоднішня ситуація показує, що ми наступного року не тільки не одержимо економічного зростання, а й матимемо рецесію. Мій прогноз, що це буде мінус 2% ВВП», - сказав заступник глави Секретаріату Президента, пояснивши, що це означає, що наступного року Україна вийде на ті ж суми в бюджеті, що й цього року, плюс збільшення тільки на відсоток інфляції, і це означає, що доведеться скоротити заплановані підвищення соціальних виплат.

У той же час О.ШЛАПАК зазначив, що це не означає заморожування поточного рівня соціальних витрат. За його словами, вони мають збільшуватися на рівень інфляції.

О.ШЛАПАК повідомив, що в президентському проекті бюджету пропонується збільшувати мінімальні зарплати і прожитковий мінімум на рівень інфляції, а збільшення решти соціальних витрат відкласти на два роки.

Він розповів і про інші позиції проекту, зазначивши, що його прийняття дозволить найближчим часом надати інструменти уряду і Національному банку для того, щоб ефективніше запобігати фінансовим проблемам.

Також, за його словами, прийняття відповідного закону дозволить переконати міжнародні фінансові установи в наявності політичної волі українського суспільства протистояти викликам економічної кризи і дасть змогу одержати кредит МВФ.

«Сподіваюся, що Верховна Рада підтримає цей законопроект, і переконаний, що найближчим часом ми зможемо зламати ситуацію на користь України», - сказав О.ШЛАПАК.