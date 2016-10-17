Волонтери проведуть у Львові акцію "Військове таксі"

Про це повідомляє організація "Повернись живим".

За кошти, зібрані під час акції «Військове таксі» у Києві, волонтери купили джип для 30ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Цей джип невдовзі вирушить у АТО, але з 18 до 20 жовтня у львів’ян є можливість поїздити на ньому разом з волонтерами. Пасажири нестандартного таксі, а також всі, хто замовить таксі з тегом #wartaxi, допоможуть зібрати кошти на ще одну автівку для військових.

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Якщо кожен львівянин або гість міста з 18 до 22 жовтня замовить таксі через мобільний додаток Uklon і в полі приміток (“уточнення для водія”) напише #wartaxi – то сервіс перерахує усю вартість поїздки (без чайових водію) на купівлю авто військовослужбовцям, які зараз знаходяться у зоні АТО.

Акція «Військове таксі» #wartaxi має на меті висвітлення критичної ситуації на фронті з колісною технікою. У акції приймуть участь: Богдан Масляк (ГО «Допоможи фронту», м. Львів), Галина Алмазова (волонтер-парамедик, майстер спорту по ралі та член екіпажу швидкої «Вітерець» у АТО), Віталій Дейнега (засновник «Повернись живим»), Андрій Римарук (демоб. розвідник 53 окремої механізованої бригади, волонтер "Повернись живим") та ін. Волонтери розкажуть своїм пасажирам про проблеми на фронті та розважать незвичайними історіями.