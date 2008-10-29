У нинішньому падінні гривні багато спекулятивної складової

Сьогоднішнє падіння гривні значною мірою зумовлене спекулятивною складовою. Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив радник голови правління «Укргазбанку» Олександр ОХРІМЕНКО.

За його інформацією, сьогодні на міжбанку котирування купівлі-продажу американського долара росли з 6,19-6,25 грн./дол. до 6,22-6,42, 6,35-6,74 і на час закриття доходили до 7 грн./дол.

«З погляду ринку, якщо великий спред, то це свідчить, що на ринку немає ринкової ситуації, - сказав О.ОХРІМЕНКО. - Це ненормально. Якщо такий спред, то керуються винятково спекулятивними принципами. Більше за те, дехто починає спеціально підігрівати паніку».

Крім того, на його думку, дуже багато структур, які володіють доларом, спеціально підігрівають ситуацію, не видають долар і створюють навмисний штучний дефіцит.

На думку експерта, панічних настроїв вдалося б уникнути, якби Національний банк ще на початку виникнення напруження на ринку задовольняв у достатніх обсягах попит на валюту, або взагалі на ринок не виходив. Окрім цього, НБУ, весь час підвищуючи як курс своїх інтервенцій, так і офіційний курс гривні, дає сигнал про те, що ситуація йде до девальвації.

На думку О.ОХРІМЕНКА, на сьогодні «найоптимальніший варіант у тому, щоб Нацбанк бодай за один день задовольнив всі заявки, які будуть на ринку. Це був би дуже позитивний сигнал для ринку».

Крім того, банкір вважає, що дієвою мірою для стабілізації ситуації було б введення обов`язкового продажу валютної виручки.

Як повідомляв УНІАН, на 28 жовтня НБУ знизив курс національної валюти до 5,5 грн./дол., що на 15 копійок нижче, ніж 27 жовтня.

Сьогодні, 29 жовтня, Нацбанк продавав долари на міжбанку за курсом 5,7 грн./дол.