Україна не проти розмітити кордон з Росією та Білоруссю на гроші ЄС

Україна хотіла б отримати допомогу Європейського Союзу при здійсненні демаркації кордону з Росією та Білоруссю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії, відповідальним за питання юстиції, свободи та безпеки, Жаком БАРРО.

“Що стосується можливої допомоги, ми б хотіли її мати, оскільки ми дійсно потребуємо деяких експертиз і так далі, тим більше, що ЄС має багатий досвід в цьому питанні”, - сказав він.

Відповідаючи пізніше на запитання українських журналістів щодо того, чи не може світова фінансова криза вплинути на потенційне збільшення ЄС допомоги Україні, в тому числі фінансової, міністр відповів негативно.

“Я не думаю, що є якійсь прямий зв’язок. Є спеціальні фонди, є гроші, які не були використані після того як кілька країн Східної Європи приєдналися до ЄС”, - сказав міністр.

В.ОГРИЗКО зазначив, що Україні просто потрібно подати чітко сформульовані програми та проекти спільних дій.

Він також зазначив, що, звичайно, Україна має фінансувати такі проекти і самостійно, і гроші на це передбачені в бюджеті, однак допомога ЄС не була б зайвою.