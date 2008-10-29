Нацбанк Білорусі надасть банкам беззаставні кредити

Правління Національного банку Білорусі ухвалило рішення про надання за необхідності банкам беззаставних кредитів у національній валюті терміном до трьох місяців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацбанку Білорусі, даний захід розроблено на додаток до стандартних операцій підтримки ліквідності.

Ставку за такими кредитами встановлено на рівні ставки за кредитом овернайт, збільшеної на три процентні пункти.

Ухвалення рішень про надання таких кредитів на підставі клопотань банків делеговано Раді директорів Національного банку.