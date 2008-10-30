На фармацевтичному ринку України - неконтрольована ситуація

Національна рада з питань охорони здоров`я населення при Президентові України пропонує розробити і подати на схвалення уряду проект постанови щодо механізму ціноутворення на лікарські засоби з метою їх оптимізації відповідно до суспільних можливостей і компенсації населенню за медикаменти для лікування найбільш поширених захворювань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йшлося сьогодні на розширеному засіданні Нацради, де розглядалися питання сучасного стану медикаментозного забезпечення населення України та шляхи його оптимізації.

За словами голови Нацради, радника Президента України Миколи ПОЛІЩУКА, на фармацевтичному ринку України склалася неконтрольована і загрозлива ситуація щодо доступності медикаментів для населення, відповідно й лікування.

«У першому кварталі 2008 року медикаментозний кошик подорожчав на більш ніж 30% за рахунок закупівель більш дорожчих ліків, а не їх кількості. У свою чергу, ринок вітчизняних препаратів зменшився з 40% до 25% у грошовому вимірі та з 70% до 60% в упаковках. Отже, люди більше витрачають грошей, але менше споживають ліків, тобто не доліковуються», – наголосив М.ПОЛІЩУК.

Фінансова та економічна криза у вересні-жовтні поточного року і зміна курсу долара призвела до того, що іноземні фармацевтичні компанії підвищили ціни (на оптові закупівлі) на 30-40%. «Це стало можливим через недосконалість регулюючої ролі влади на ціну та вживання медикаментів. Прикладом є Російська Федерація, де вартість на аналогічні медикаменти, що ввозяться з-за кордону, значно нижча, ніж в Україні», - стверджує голова Національної ради з питань охорони здоров`я населення України.

Нацрада також пропонує у період процедури реєстрації лікарських засобів в Україні передбачити введення системи декларування цін, їх диференціацію та забезпечення цією інформацією контролюючих органів з метою обмеження зростання вартості даних засобів.