П’ять великих транспортних розв’язок коштують Києву мільярд

У 2007 році в Києві вперше за останні 30 років планується одночасно розпочати будівництво п’яти великих транспортних розв’язок.

Про це повідомив сьогодні директор Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд компанії «Київавтодор» Микола ВАСИЛЬЦОВ на нараді з обговорення проблемних питань та планів розвитку столиці за участю членів Кабінету міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, керівництва Київських міської і обласної державної адміністрацій, депутатів Київської міської ради, голів районних держадміністрацій.

Це транспортна розв’язка на Ленінградській площі; транспортна розв’язка у місці примикання Дніпровської набережної до проспекту Возз’єднання; розв’язка біля станції метро “Дніпро”; на Поштовій площі та на Московській площі.

За словами М.ВАСИЛЬЦОВА, вперше за 30 років, протягом одного року будуть будуватися 5 транспортних розв’язок різних рівнів. Він також підкреслив, що для цього потрібно віднайти кошти. “Вартість цих робіт близько 1 млрд грн., і це не враховуючи Подільського мостового переходу, на закінчення якого потрібно 3 млрд. грн.”, - сказав М.ВАСИЛЬЦОВ.

На переконання шляховиків та фахівців з організації руху транспорту в місті, будівництво цих транспортних розв’язок допоможе значно розвантажити міські дороги.