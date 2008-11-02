Джеймс Бонд встановив абсолютний рекорд

Новий фільм про Джеймса Бонда "Квант милосердя" (Quantum of Solace) зібрав у британських кінотеатрах 4,94 мільйона фунтів (8 мільйонів доларів) в перший день офіційного прокату, повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані Columbia Pictures.

Таким чином, "Квант милосердя" встановив абсолютний рекорд Великої Британії за цим показником, випередивши фільми "Гаррі Поттер і кубок вогню" (4,025 мільйона фунтів) і попередню частину бондіани "Казино Рояль" (2,9 мільйона). Як нагадує агентство, "Казино Рояль" зібрав у прокаті в цілому майже 600 мільйонів доларів.

Прем`єрний показ "Кванта милосердя" пройшов у Лондоні 29 жовтня, а в офіційний прокат фільм вийшов 31 жовтня. В Україні нова серія "бондіани" вийде в прокат 6 листопада, а в США і Канаді – 14-го.

Лента.ру