З полиць супермаркетів зникає товар

Як стало відомо «ДЕЛУ», минулої п`ятниці на полицях магазинів мережі Fozzy Group («Сільпо», «Бумі-маркет», «Фора») не була представлена продукція деяких виробників алкоголю. Серйозно заборговувала перед постачальниками і дніпропетровська мережа «Большая ложка». «Її магазини спустошені приблизно на п`яту частину», — повідомив «ДЕЛУ» один з учасників ринку. За словами виробників харчової продукції, проблем з оплатою зазнають також супермаркети «Велика кишеня» і «Фуршет».

Першим на незадовільні розрахунки з супермаркетами поскаржився один з найбільших виробників ковбасної продукції «Кременчугмясо». За словами співвласника підприємства, депутата Верховної Ради від БЮТ Олега Бабаєва, мережа магазинів «Сільпо» заборговувала «Кременчугмясу» 3 мільйони гривень. Через це виробник загрожує припинити постачання своєї продукції до вказаних супермаркетів.

Про збільшення заборгованості з боку торгових мереж говорять і в компанії «Союз-Віктан». Але припиняти постачання продукції до супермаркетів «Союз-Віктан» поки не має наміру. У разі невчасних оплат компанія спочатку спробує домовитися.

Профільні аналітики проблему із зростанням заборгованостей торгівельних мереж пояснюють браком у них коштів. «Для свого розвитку ритейл залучав великі банківські кредити. Зараз банки різко скорочують розміри кредитування, тому торгові мережі часто компенсують недолік коштів за рахунок збільшення заборгованості перед постачальниками і виробниками за поставлену продукцію», — пояснив директор компанії RetailStudio Михайло Гріщенко.