Печерський райсуд залишив Зайця з банди "Капітошки" під вартою

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою відносно учасника бандитського угруповання "Капітошки", відомого в кримінальних колах на прізвисько "Заєць".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованною злочинністю МВС України.

Суд своїм рішенням відмовив у задоволенні клопотання адвокатів про звільнення затриманого під заставу у розмірі 140 тис. грн.

Як повідомлялося, мешканця Києва, 1968 року народження, учасника організованого злочинного угруповання "Капітошки", колишнього співробітника правоохоронних органів було затримано в результаті спецоперації наприкінці жовтня 2008 р.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України порушено кримінальну справу за ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України відносно учасників злочинного угруповання на чолі з уродженцем Російської Федерації Олександром КАПІТОНОВИМ (1965 р.н.), відомим на прізвисько "Капітошка". Також учасникам ОЗУ інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч.4 ст.189 (здирництво), ч.2 ст.129 (погроза вбивством), ч.2 ст.279 (захоплення транспортного підприємства, установи або організації) КК України. О.КАПІТОНОВА та ще трьох членів озброєної банди Генеральною прокуратурою України було оголошено у міждержавний розшук.